В Нидерландах отказались признать пастафарианство религией

Государственный совет Нидерландов отказался признать, что пастафарианская община, называющая себя «Церковью Летающего макаронного монстра», является религиозной организацией и не разрешил членам общины делать фотографии на документы с дуршлагом на голове, сообщает информационный портал Dutch News.

Как пишет портал, власти города Неймеген отказали члену пастафарианской общины в разрешении сделать фотографию на документы с дуршлагом на голове. Однако женщина сочла это ущемлением права на свободу религии. В дальнейшем Государственный совет Нидерландов постановил, что решение властей города верно, так как пастафарианство не является религией.В прошлом году Верховый суд немецкой земли Бранденбург постановил, что пастафарианская община не является религиозной организацией и не вправе вывешивать дорожные указатели с приглашением на свои «макаронные мессы» (Nudelmessen).

Пастафарианство (или Церковь Летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианцами считаются пираты.

РИА Новости