В НАТО выразили озабоченность сообщениями о доставке в Турцию С-400

НАТО «глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Анкарой первых российских систем, информирует ТАСС.

«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой», — сообщили в пресс-службе.