Британских военнослужащих могут задействовать для доставки продуктов в супермаркеты из-за нехватки водителей грузовиков. Как сообщила газета The Sun on Sunday, около 2 тыс. военных водителей из Королевского логистического корпуса и других подразделений получили указание находиться в повышенной готовности.

«Солдаты будут размещены в гостиницах там, где необходимо их содействие, и будут работать сверхурочно, чтобы помочь справиться с [транспортным] кризисом. Они будут участвовать в доставке продовольствия, иных товаров первой необходимости и медикаментов», — утверждает источник издания. При этом ранее в британском кабмине заявляли, что поддержка военных для оказания содействия торговым сетям не понадобится.

Британские ретейлеры столкнулись с полномасштабным логистическим кризисом из-за временной нехватки сотрудников, связанной с последствиями выхода страны из ЕС и резким ростом заболеваемости COVID-19. С начала лета в разных частях страны в отдельных продуктовых магазинах периодически пустеют полки. Несмотря на меры, которые сами сети и правительство принимают для того, чтобы справиться с проблемой, подобные ситуации продолжают регулярно возникать, о чем свидетельствуют фотографии, появляющиеся в соцсетях и британских газетах.