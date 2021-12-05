Европейский Союз, США и другие страны выразили обеспокоенность сообщениями правозащитных организаций о массовых казнях талибами бывших сотрудников афганских сил безопасности. «Мы глубоко обеспокоены сообщениями, задокументированными Human Rights Watch и другими организациями», — говорится в совместном заявлении от имени ЕС и национальных правительств 21 страны.

В документе, подписанном, в частности, представителями США, Австралии, Великобритании, Германии, Украины, Японии и других стран указывается также на зафиксированные случаи похищения людей.

Исламистов движения «Талибан» авторы заявления обвиняют в том, что они действуют вразрез с собственным обещанием предоставить амнистию для бывших сотрудников сил безопасности, оценивая это как «грубые нарушения прав человека». (DW)