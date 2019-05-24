В Министерстве обороны прошло служебное совещание

Под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений, сообщает сайт оборонного ведомства.

Проанализировав итоги широкомасштабных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, которые были проведены в ночное время суток, Министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Министр, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.

Генерал-полковник З.Гасанов, касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам немедленно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении.