В Министерстве обороны прошло служебное совещание

Под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений, сообщает сайт оборонного ведомства.

Проанализировав итоги широкомасштабных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, которые были проведены в ночное время суток, Министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Министр, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.

Генерал-полковник З.Гасанов, касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам немедленно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении.

| 2019-05-24T17:02:55+00:00 24 мая 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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