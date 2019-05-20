В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой Лиги арабских государств

Лига арабских государства (ЛАГ) разослала приглашения лидерам стран организации на экстренный саммит 30 мая в Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе после нападений на нефтяные объекты, передает РИА Новости.

«Секретариат ЛАГ разослал приглашения от имени короля Саудовской Аравии лидерам арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке в четверг, 30 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

По данным ЛАГ, на саммите будут обсуждаться атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ, а также нападения йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) на нефтяные насосные станции в Саудовской Аравии. В панарабской организации полагают, что эти инциденты будут иметь «опасные последствия для мира и безопасности в регионе и мире, а также (для) поставок нефти и мировых нефтяных рынков».

В ЛАГ пояснили, что положение о саммитах предполагает проведение встреч в верхах раз в год в марте. В то же время, в случае появления вопросов, связанных с национальной безопасностью арабских стран, можно созывать и внеочередные саммиты, если с такой инициативой выступит одно из государств-членов.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд ранее обратился к лидерам арабского мира с предложением провести экстренный саммит в Мекке 30 мая на фоне обострения отношений с Ираном.