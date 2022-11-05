Согласно данным за 8 месяцев 2022 года, внешнеторговый оборот Азербайджана со странами-членами Лиги арабских государств составил 570,8 млн. долларов США.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде.

Он отметил, что в тройке лидеров с самой высокой долей во внешнеторговом обороте Тунис (72,3%), Объединенные Арабские Эмираты (13%), Ливия (4%). Большую часть экспорта в указанные страны составляют нефть и нефтепродукты.