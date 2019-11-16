В Лондоне сорвалась попытка украсть картины Рембрандта

Неизвестные злоумышленники попытались похитить два полотна Рембрандта из Даличской картинной галереи в Лондоне, сообщает Evening Standart.

13 ноября в 23:30 по местному времени в галерее сработала сигнализация, на место оперативно прибыли офицеры полиции. Один из них погнался за преступником, но тот распылил в лицо офицеру неизвестное вещество. Задержать их не удалось.

Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас она закрыта и находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.

На открывшейся в октябре выставке «Свет Рембрандта» представлено 35 работ голландского художника из коллекции Даличской галереи, Лувра и Рейксмюзеума Амстердама.

Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник XVII века, известный своим мастерством светотени. Считается самым известным и крупнейшим представителем золотого века голландской живописи. Стоимость его картин оценивается в миллионы долларов.

| 2019-11-16T10:26:31+00:00 16 ноября 2019, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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