В Лондоне сорвалась попытка украсть картины Рембрандта

Неизвестные злоумышленники попытались похитить два полотна Рембрандта из Даличской картинной галереи в Лондоне, сообщает Evening Standart.

13 ноября в 23:30 по местному времени в галерее сработала сигнализация, на место оперативно прибыли офицеры полиции. Один из них погнался за преступником, но тот распылил в лицо офицеру неизвестное вещество. Задержать их не удалось.

Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас она закрыта и находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.

На открывшейся в октябре выставке «Свет Рембрандта» представлено 35 работ голландского художника из коллекции Даличской галереи, Лувра и Рейксмюзеума Амстердама.

Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник XVII века, известный своим мастерством светотени. Считается самым известным и крупнейшим представителем золотого века голландской живописи. Стоимость его картин оценивается в миллионы долларов.