Художник Рамина Саадатхан распродает свои уникальные картины по символической цене. В сентябре она провела большую персональную выставку «Энергия хаоса» в Музее Современного Искусства и привлекла внимание к своим работам именитых мастеров и ценителей изобразительного искусства.

«Продаю свои картины. Каждую за 200 AZN. Жалобы и советы не принимаются. Почему так дешево? Потому что мы живем в Азербайджане, где труд художника оценивается очень дешево», — написала Рамина Саадатхан на своей странице в соцсети Facebook.

Почему же художник решила устроить распродажу своих произведений? В интервью # Саадатхан пояснила, почему решилась на такой шаг:

«Я сделала много работ за период пандемии, организовала выставку — без спонсора и без куратора, надеясь на то, что зрители оценят мою работу по достоинству. Но, как оказалось, сегодня люди готовы заплатить за новый мобильный телефон 3000 манатов, и будут счастливы, имея его, а вот за картину, которая поменяет в будущем их жизнь, и возможно судьбу, к сожалению, они платить не готовы. Вот я и устроила эту распродажу по мизерной цене для того, чтобы донести до людей, что наше общество еще не готово для современного искусства. Поэтому у нас и не уважают своих художников. Поэтому я решила бросить своего рода вызов, и продаю свой труд за копейки!», — говорит Р.Саадатхан.

Мастер задается вопросами: «Чем занимается Союз художников Азербайджана? Почему не выдают мастерские для художников, хотя бы для тех, кто активно работает и представляет нашу страну за рубежом? Ведь у нас есть Министерство культуры, которое должно контролировать эти вопросы…».

Рамина Саадатхан говорит, что многие художники в Баку вынуждены сегодня работать в ужасных условиях – в холодных мастерских, без воды и туалета. «Они едва сводят концы с концами, пытаясь просто платить за аренду помещения, я уже не говорю о том, что у них нет денег на покупку красок и холстов, которые стоят недешево», — подчеркивает мастер.

Недавно Саадатхан взяла в аренду небольшое помещение с целью продавать там работы своих друзей художников, чтобы оказать им поддержку. Именно с этой целью она и проводит 5 и 6 ноября день открытых дверей, собрав работы нескольких интересных авторов в одной студии.

«Мастерская — личное творческое пространство – вот чего не хватает многим художникам. Без этого жизнь любого художника представляется не просто ущербной, а практически невыносимой. Не хватает также надежного источника доходов, наличием которого лишь очень немногие мастера могут сегодня похвастаться. Ну а для того, чтобы художник зарабатывал, необходимо всего два условия: чтобы зритель был образованным и состоятельным. Чтобы месседж, созданный художником, доходил до аудитории. Внимание и заинтересованность к искусству — это главная поддержка», — говорит художник в интервью #.

В планах Рамины — покорить Запад. Художник всерьез подумывает о персональной выставке в США. «Я буду идти к своей цели, так как считаю, что невзирая ни на какие трудности, художник не должен опускать руки», — говорит она.