В Каире похоронили экс-президента Египта Мурси

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен во вторник в восточной части Каира, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Мурси.
Отстраненный военными от власти в 2013 году 68-летний Мурси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
«Он был похоронен в районе Мадинат Наср в восточной части Каира в присутствии его семьи. Заупокойная молитва была произнесена в тюремной больнице», — приводит агентство слова адвоката Мурси Абделя Монейма Абдель Максуда, передает РИА Новости.
Мурси и его соратники по движению «Братья-мусульмане»* обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.