В Каире похоронили экс-президента Египта Мурси

«Он был похоронен в районе Мадинат Наср в восточной части Каира в присутствии его семьи. Заупокойная молитва была произнесена в тюремной больнице», — приводит агентство слова адвоката Мурси Абделя Монейма Абдель Максуда, передает РИА Новости.

Мурси и его соратники по движению «Братья-мусульмане»* обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.