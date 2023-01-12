В Серове в Свердловской области похоронили 46-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Молодцова, который погиб в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на администрацию городского округа.

Гроб погибшего бойца несли военные. На церемонии прощания выступили ветераны со словами благодарности в адрес Молодцова. По их словам, погибший проявил мужество и героизм.

Отмечается, что Молодцов вступил в частную военную компанию, когда отбывал срок в колонии, и отправился в зону боевых действий. Мужчина был осужден за убийство собственной пожилой матери, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей пенсионерки. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала.

Глава округа Василий Сизиков в интервью Е1 подтвердил, что Молодцов отбывал срок в колонии за убийство своей матери.

«Он отбывал наказание за тяжкое преступление», — пояснил он.

В 2017 году вагнеровца приговорили к 11,5 года тюрьмы.