В Израиле вновь не удалось сформировать правительство

Лидер оппозиционной израильской партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина, что ему не удалось сформировать правящую коалицию, сообщает газета The Jerusalem Post.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов.

Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать. После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу.