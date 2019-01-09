В Италии заявили, что не будут принимать мигрантов

Глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что Рим не намерен принимать очередных мигрантов к себе в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он никогда не согласится на это как министр.

«Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши», — отметил Миланези.

Он добавил, что в Европе звучат предложения принять новых мигрантов, которые перевозятся контрабандистами и неправительственными организациями, и это создает «огромную проблему».

«Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме», — пояснил Миланези.

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| 2019-01-09T16:38:26+00:00 9 января 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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