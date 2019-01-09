В Италии заявили, что не будут принимать мигрантов

Глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что Рим не намерен принимать очередных мигрантов к себе в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он никогда не согласится на это как министр.

«Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши», — отметил Миланези.

Он добавил, что в Европе звучат предложения принять новых мигрантов, которые перевозятся контрабандистами и неправительственными организациями, и это создает «огромную проблему».

«Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме», — пояснил Миланези.

27 просмотров