В Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Беларусью. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Беларуси.

По информации Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.

Также было опубликовано видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону.

«Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что польская сторона усиливает охрану границы с Беларусью на фоне увеличения числа нелегальных мигрантов.