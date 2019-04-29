В Индии начался четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов

Четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов начался в понедельник в девяти индийских штатах. Как сообщает избирательная комиссия страны, 957 кандидатов будут бороться за 72 места в нижней палате парламента Индии. Об этом сообщет ТАСС.

Явка на третьем этапе выборов, который состоялся 23 апреля, составила более 63%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших — в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.