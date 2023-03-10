Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении всеобщих выборов в стране 14 мая, сообщает газета Cumhuriyet.

Единственным оппонентом действующего президента страны и кандидата «Республиканского альянса» Эрдогана на выборах станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, он единый представитель от объединенного из шести партий оппозиционного «Народного альянса».

После указа президента соберется Высший избирательный совет (YSK), который объявит общественности дату выборов: 16 или 18 марта.

Списки кандидатов в депутаты парламента представят в YSK до 9 апреля, но эта дата может измениться в зависимости от даты начала кампании. На данный момент официально объявлены два альянса — «Республиканский» и «Народный».