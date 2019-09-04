В хвосте рейтинга — по средней номинальной зарплате Азербайджан отстает от большинства постсоветских стран

По сводкам официальной статистики, номинальная зарплата в Азербайджане продолжает расти, а рост минимального уровня зарплат достиг рекордных 92% в течение одного только года. Но если прислушаться к гражданам, люди в большинстве своем не ощущают увеличения доходов. Чем же вызван такой нонсенс?

Вслед за нашумевшим повышением минимальной зарплаты до 250 манатов, накануне государственный комитет статистики отчитался о возросших номинальных зарплатах азербайджанцев. По данным этого ведомства, в январе-июне сего года среднемесячная номинальная заработная плата в стране выросла на 8,2 процента, по сравнению с отчетным временем минувшего года и составила 585,2 маната.

Традиционно сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата была выше в сфере добывающей промышленности, финансов и страхования, профессиональной, научно-технической, информационно-коммуникационной деятельности, строительном секторе, а также в сфере транспорта и складского дела. Возвращаясь к вопросу, почему вопреки периодическим победным отчетам официальной статистики азербайджанцы в большинстве своем не ощущают «революционных» подвижек, редакция обратилась к экономистам.

Мнение большинства из них знакомо нашему постоянному читателю из прошлых публикаций. Специалисты утверждают, что Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране не превышает 300 манатов, а это чуть больше $170. Для наглядности, достаточно присмотреться к заработным платам в сфере здравоохранения и образования, не говоря уже о тысячах граждан, привлеченных к общественным работам и получающим не больше минимальной планки, а она, как известно, рекордно выросла в этом месяце, составив аж 250 манатов!

Как показывают независимые подсчеты, многие наши граждане в среднем получают зарплаты не выше этой суммы, а рост зарплатного минимума в условиях «серых» зарплат обернулся в частном секторе переливанием из пустого в порожнее — работодатели усердно приписывают официальную надбавку к «белой» части зарплат, сокращая их неофициальную часть. Не обошлось и без положительных подвижек, коснувшихся работников с минимальными окладами. Такие труженики ощутили щедрость правительства и теперь пытаются примерить победные релизы на собственные карманы. Официальная пропаганда не дремлет. Надбавки к зарплатам и пенсиям назвали революционным достижением социальной политики властей, позволившим Азербайджану догнать и перегнать соседние страны.

Предвкушая такой оборот событий, руководитель Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу подготовил собственное исследование уровня номинальных зарплат в Азербайджане и странах Содружества. Кстати, в отличие от Госкомстата, эксперт, ссылаясь на данные Статистического комитета СНГ и прочие источники, обозначил номинальную зарплату азербайджанцев размере 593,8 манатов (Госкомстат информирует о 585,2 манатах). Но не в этом суть. Согласно исследованию, по уровню средней номинальной зарплаты Азербайджан серьезно отстает от большинства постсоветских стран — России (1265,9 манатов), Беларуси (880,7 манатов), Казахстана (741,35 манатов), Украины (728,9 манатов), Молдовы (698,85 манатов), Грузии (647,7 манатов), Армении (646,3 маната).

Нашей стране по сумме средних номинальных окладов уступают лишь Кыргызстан (402 маната), Узбекистан (380,5 манатов) и Таджикистан (236,6 манатов). Данные по странам обозначены в манатах для удобства читателей. Мы не будем углубляться в реальные обстоятельства роста доходов, поскольку приведенные цифры говорят за себя. Но принимая во внимание серьезное отставание страны по этому показателю, можем предположить дальнейший официальный рост теперь уже номинальной зарплаты для улучшения рейтингов и позиций. Тем более, что сводки нашей статистики о росте средней номинальной зарплаты уже не влияют на индексацию пенсий.