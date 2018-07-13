В Гяндже уничтожен один из напавших на полицейских, задержано 11 человек

Пресс-службы Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности распространили официальную информацию касательно обезвреживания подозреваемого в убийстве сотрудников полиции Рашада Беюккишиева.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что «в результате продолжающихся под личным контролем главы государства интенсивных оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников преступления, было установлено место сокрытия подозреваемого в убийстве сотрудников полиции Рашада Беюккишиева в селе Моранлы Шемкирского района. Утром 13 июля во время проведения операции он был уничтожен на месте при оказании вооруженного сопротивления.

Также было установлено место сокрытия еще одного из напавших на сотрудников полиции в Гяндже при предотвращении ими нарушения общественного порядка – Самира Ибрагимова, он был задержан в результате проведенных оперативных мероприятий.

В целом задержано 11 активных участников названного преступления, один был уничтожен.

Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников кровавого преступления продолжаются.

Информация о проделанных работах будет дана дополнительно».

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