Раскрыты подробности полицейской операции против участников вооруженного нападения на один из гипермаркетов Баку, передает Caliber.Az.

Как сообщил у себя на Фэйсбук-странице начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, в результате оперативно — розыскных мероприятий было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления — Рухлан Исмаилов, 2001 года рождения, скрывается в доме № 19 по улице Тагиева в Сабаильском районе Баку.

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия.

Принятыми мерами он был нейтрализован.