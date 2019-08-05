В Баку сильный ветер повалил более 30 деревьев

Бушующий в столице сильный ветер вырвал с корнем восемь деревьев.

Об этом заявил начальник отдела защиты растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти города Баку Орхан Мамедов.

По его словам, больше всего деревьев повалено на территории Насиминского, Ясамальского и Наримановского районов.

«В настоящее время скорость ветра превысила 35 м/с. Для Баку это ураган.

На данный момент ветер повалил более 30 деревьев. В четырех-пяти районах деревья упали на машины. Сообщений о пострадавших при этом не поступало», — добавил О.Мамедов.(oxu.az)