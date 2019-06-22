В Азербайджане вырастут зарплаты непреподавательского состава школ

В связи с повышением минимальной заработной платы в Азербайджане, вырастут зарплаты и непреподавательского состава школ.

Об этом заявил заместитель главы аппарата министерства образования Фарзали Гадиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, помимо преподавателей в школах работает около 100 тысяч человек другого персонала: «Размер зарплаты, которую они будут получать, пока назвать трудно, потому что должна быть утверждена единая тарифная сетка».

Гадиров напомнил, что до последних распоряжений главы государства о повышении зарплат, одна ставка учебной нагрузки учителя с 18-летним стажем (должностной оклад), составляла 495 манатов.

«После повышения оклад вырастет до 594 манатов, т.е. примерно на 100 манатов. Если стаж больше, то соответственно и зарплата будет выше. Среднемесячная зарплата некоторых учителей превышает 600 манатов. В системе образования есть преподаватели, которые в соответствии с учебной нагрузкой и за педагогический стаж получают зарплату выше 1000 манатов. Учителя определенных категорий получают 700, 800 и даже 900-1000 манатов. Это означает, что их оклады выросли на 20 процентов», — заявил Гадиров.

Он добавил, что повышение зарплаты касается и учителей профессиональных школ, которые прошли диагностическое оценивание. «В целом, распоряжение главы государства о повышении зарплаты затрагивает порядка 160 тысяч учителей», — подытожил представитель министерства.