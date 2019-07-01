В Азербайджане с сегодняшнего дня начинаются экзамены по способностям для пятой группы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана приступает к проведение экзаменов по способностям для пятой группы (60, 61, 62 комиссии физкультурного направления и 14 комиссий направления изобразительного искусства (по специальности дизайн)), передает в понедельник ГЭЦ.

Согласно информации, экзамены будут проводиться с первого по 14 июля. Абитуриенты, которые примут участие в экзаменах, могут напечатать «лист пропуска на экзамен» через эту ссылку.

Регистрация по остальным комиссиям, входящим в пятую группу проводится до третьего июля. Абитуриенты, не прошедшие регистрацию, не смогут участвовать на экзамене по способностям.

| 2019-07-01T09:46:59+00:00 1 июля 2019, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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