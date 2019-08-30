В Азербайджане проходит первый Фестиваль винограда и вина

Сегодня в селе Мейсери Шамахинского района стартует первый Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает #, фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с Министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Весь день гостей будут развлекать артисты, танцоры и маскоты фестиваля. Также в день открытия состоится парад с участием нагаристов и оркестра духовых инструментов.

Праздник продлится 2 дня на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширван шараблары». Цель проекта — поощрение местного производства винограда и вина, росте экспортного потенциала винных изделий, донесении до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные выращиванию винограда и виноделию, туристическому потенциалу страны.

На территории, украшенной инсталляциями и различными декорациями, будут функционировать дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны.

Здесь будут представлены образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана – медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, продемонстрированы процессы их изготовления, блюда национальной кухни и народная музыка.

Шамахы, принимающий фестиваль, будет представлен особым уголком.

Участвующие в мероприятии виноделы выступят с презентациями своих предприятий, представят на дегустацию свою продукцию. Для участников будет проведена лекция по истории виноделия в Азербайджане.

На территории также будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Помимо всего прочего, в рамках фестиваля будет проведен «круглый стол» по проблемам винодельческой сферы страны, направлениям его развития и вопросам выхода местной винодельческой продукции на зарубежные рынки и организованы курсы сомелье с участием международных и местных экспертов.

В мероприятии примут участие местные виноделы, представители соответствующих государственных структур и зарубежные эксперты.

Большую программу в рамках фестиваля готовит Азербайджанский национальный музей ковра. Как рассказала # директор музея Ширин Меликова, гостей ждут многочисленные сюрпризы: кукольное представление, тематические лекции, веселые и познавательные интерактивы, а также семинар на тему мотивов винограда и вина в азербайджанском ковроткачестве.

Кроме того, будет представлена литературная композиция из образцов восточной, азербайджанской поэзии, посвященных вину, прозвучат произведения Омара Хайяма, Сеид Азима Ширвани и других классиков, проведены игры и викторины для виноделов, вручены подарки победителям.

Организаторы фестиваля позаботились и о самых юных гостях, для которых подготовлена отдельная фан — зона и будут организована развлекательная программа.

Фильм «Укрощение строптивого» многим запомнился кадром, где герой Адриано Челентано, танцуя, давит ногами виноград. Повторить этот «трюк» предоставят возможность всем желающим организаторы и виноделы и на фестивале в Мейсере.

Огромные бутыли на территории будут олицетворять продукцию каждого из местных производителей, участвующих в фестивале. Кроме того, бутылка вина станет на мероприятии и арт — объектом участникам будет предоставлена возможность раскрасить ее, проявив креатив и творческий подход.

В рамках фестиваля будут проведены концертные программы с участием народных артистов Айгюн Кязимовой, Фаига Агаева, Натига Ширинова, заслуженного артиста Мири Юсифа и других известных мастеров искусств и групп, организованы дискотеки, под открытым небом будут продемонстрированы фильмы о виноделии.

31 августа, до начала мероприятий, гости смогут принять участие в занятиях по йоге, каратэ и гимнастике.

Но и это еще не все. В рамках фестиваля будут организованы ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, а также поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, дегустационные туры в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов.