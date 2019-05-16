В Азербайджане погода прогреется до 32 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, утром местами возможен слабый туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Будет дуть юго-восточный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем — 25-29 градусов тепла, в Баку ночью — 16-18, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 40-50 процентов.

В районах Азербайджана в пятницу будет преимущественно без осадков, днем в горных районах местами возможны грозовые дожди, град. Ночью и утром будет дуть восточный ветер, местами будет наблюдаться туман.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью — 9-14, днем — 16-21 градус тепла.