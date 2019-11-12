В Азербайджане отмечается День Конституции

Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник — День Конституции Азербайджанской Республики.

12 ноября 1995 года путем всенародного референдума была принята Конституция Азербайджана — основной закон независимого суверенного государства.

Принятая в 1995 году Конституция стала первой после возобновления независимости азербайджанского государства.

Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Конституция 1995 года заложила основы государственного строя Азербайджанской Республики. Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесли в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

6 февраля 1996 года по распоряжению президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено Днем Конституции.