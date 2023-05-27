28 мая — исторический день, вошедший в жизнь азербайджанского народа как большое и знаменательное событие.

105 лет назад в Тбилиси Азербайджанским Национальным советом, возглавляемым Мамед Эмином Расулзаде, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

28 мая 1918 года был провозглашен государственный суверенитет Азербайджана и подписана Декларация независимости, которая закрепляла равные права за всеми гражданами, вне зависимости от вероисповедания, национальности и пола. Именно в АДР женщины впервые среди мусульманских стран получили право голоса. За короткий период времени в стране были реализованы важнейшие реформы в сфере политики, экономики и образования. Были утверждены национальный флаг, гимн, Конституция, азербайджанский язык стал государственным. Однако Республике суждено было просуществовать недолго — всего 23 месяца. В апреле 1920 года Красная армия большевиков захватила Баку и АДР пала.

Отметим, согласно утвержденному 15 октября 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым Закону «О Дне Независимости», 28 мая объявлен Днем Независимости. До этого 28 мая отмечался как День Республики.

Коллектив # поздравляет азербайджанский народ с Днем Независимости!