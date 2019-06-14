В Азербайджане многоразовые визы будут выдаваться по новым правилам

В Азербайджане пошлина за многоразовые визы для иностранных граждан будут взыматься по новым правилам.

Этот вопрос был отражен в проекте изменений в закон «О государственной пошлине», который обсуждался во втором чтении внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно предлагаемому новому пункту к 17 статье закона (Освобождение от уплаты государственной пошлины за консульские действия, совершаемые в Азербайджане или в дипломатических представительствах в зарубежных странах, и особенности уплаты государственной пошлины), если размер госпошлины иностранного государства по многоразовым визам для граждан Азербайджана отличается от размера госпошлины в Азербайджане по тем же действиям для граждан этого государства, то решением соответствующего органа исполнительной власти размер госпошлины применяется на том же уровне, на котором применяются госпошлины этого государства для граждан Азербайджана.

Отметим, что сумма госпошлины для оформления многоразовых виз в Азербайджане назначена в размере 350 долларов США.

Согласно Миграционному кодексу, срок действия многоразовой визы истекает через два года (электронной многоразовой визы, выданной по системе «ASAN Виза» — в течение 90 дней).

В ходе обсуждений было отмечено, что сумма госпошлины, применяемой иностранными государствами в отношении граждан Азербайджана, может отличаться от размера госпошлины действующей у нас.

Согласно законопроекту, в таком случае, сумма госпошлины за многоразовые визы будут определяться в соответствии с размером пошлин в отдельных странах за визы для граждан Азербайджана.

Законопроект был принят в результате голосования.