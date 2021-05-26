Между Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и небанковской кредитной организацией ООО AzPul подписан договор об идентификации личности на основе биометрических технологий и выдаче решений сертификатов электронной подписи на основании запроса этого лица.

Об этом сообщает министерство.

Согласно договору, при выдаче малых кредитов НБКО ООО AzPul личность гражданина будет идентифицирована в режиме реального времени посредством биометрической идентификации и ему будет предоставлен сертификат одноразовой электронной подписи для подписания кредитного договора.

Это решение сочетает в себе технологию распознавания лица и открытого ключа. Используя эту технологию, любую транзакцию, требующую электронной подписи, можно выполнить удаленно, в онлайн-форме. Все операции, осуществляемые с помощью этого решения на основе биометрических технологий, выполняются автоматически, что обеспечивает оперативность процесса.

Безопасность, автоматизированность и оперативность решения создает большие преимущества не только для пользователей, но и учреждений, предоставляющих услуги. Так, данное решение дает партнерам следующие возможности для развития своих услуг:

– Получение сертификата электронной подписи клиентом в режиме реального времени;

– Использование услуги вне зависимости от места и времени;

– Предотвращение случаев мошенничества (невозможно провести операцию на имя лица без его ведома и участия);

– Интеграция системы в любое устройство;

– Получение данных в режиме реального времени.

Отметим, что предложенное решение может быть использовано представителями как государственного, так и частного сектора. Переход к цифровой трансформации в нашей стране делает использование этой технологии более актуальным.