Уже разделенная Европа?

Закончились выборы в Европарламент. Сразу заметим, что не оправдались прогнозы некоторых политических аналитиков о триумфальной победе правых сил – правые кое-где имели заметное преимущество, но это все-таки не отразилось кардинальным образом в политическом спектре Европарламента, т.к. законотворческий орган объединенной Европы все же сумел сохранить свой политический цвет.

Но заметим, что и сторонники евро-интеграции также не смогли обеспечить себе надежное или же абсолютное большинство.

Считается, что после того, как британцы покинут Европейский Союз, количество мандатов правых сил заметно уменьшится и будет обеспечено необходимое большинство сторонников евро-интеграции. Но временные границы этого процесса точно неизвестны, вдобавок, политологи продолжают иронизировать и шутить по этому поводу, т.к. по их нению, прежде чем покинуть парламент британцы наломают немало дров…

Нам кажется, что главным, даже в какой-то степени очень тревожным моментом выборов является такое обстоятельство, что во Франции правые силы взяли верх, и уже позавчера их лидер Марин Ле Пен заявила, что Европарламент, теперь, как никогда раньше, четко разделился на два лагеря: на националистов и глобалистов.

Заметим, что Франция является весьма важной страной с точки зрения европейской интеграции, даже одним из столпов Европейского Союза и, если и французы поступят, как и британцы, тогда новый союз уж точно придется называть немецким альянсом.

Пока у сторонников Ле Пен нет для этого достаточных политических ресурсов, но процесс не завершился, и французские националисты у себя на родине считают себя, как никогда, близко к желанной победе.

И надо сказать, это весьма реально и французские националисты- правые уже нацелились на следующих выборах покорить политический олимп страны.

К этому сценарию наталкивает их и такое заманчивое, даже притягательное обстоятельство, что политические позиции действующего президента Э.Макрона весьма шаткие и, если на следующих выборах не появится очередной, новый Макрон, не предсказанный до этого социологическими опросами и экзит-поллами и не представляющий традиционный политический спектр страны, тогда уж точно правых националистов никто не остановит и возможно, тогда не исключено, что «Национальный Фронт» получив власть начнет второй процесс грандиозного «ексита», на этот раз более болезненного и тревожного, чем в случае брексита.

Но влияние последних европейских выборов не ограничиваются только этими факторами. За ходом выборов внимательно следили еще в одной стране – в России. Надо сказать, что президент России В.Путин не очень-то доволен итогами выборов, потому что российские источники также предсказывали триумфальную победу правых сил, даже предлагались новые сценарии по выстраиванию новые отношений с, изменившей не только свой цвет, но и тон, Европой.

Но думается, что итоги выборов, как минимум, в одной стране – во Франции все-таки обнадеживают российского президента. Даже существующая ситуация в Европарламенте в каком-то смысле играет на руку российским властям, т.к. представители Европейского Союза сами открыто заявляют, что ведущим партиям Европарламента придется искать и строить новые политические коалиции.

Россию, в которой до сих пор нет серьезных традиций парламентаризма и в которой постоянно высмеивали европейский, называя его «буржуазной говорильной», даже такая перспектива устраивает. И если структуры Евросоюза станут инертными или же аморфными, это повлечет за собой другие последствия – роль национальных структур усилится и России придется иметь дело уже не с «единым европейским фронтом», а с отдельными европейскими государствами, а это ситуация обещает уже новые политические дивиденды.

Что же касается влияния последних европейских тенденций на другие постсоветские страны, упадок процесса евро-интеграции скажется в первую очередь на тех странах, которые уже являются членами Евросоюза или же собираются стать ими. Вдобавок, уменьшение европейского составляющего вектора давления на Россию, мягко говоря, не в интересах тех стран, которые в той или степени чувствуют давление Москвы.

Но пока слишком рано делать какие-то выводы. Новая тенденция только-только набирает темпы и существует немало противодействующих ей тенденций – ведь, за эти годы европейцы реально ощутили и преимущества жизни в объединенной Европе.

Даже в Британии немало сторонников пересмотра решения о «брексите». Не стоит забывать, что одним их отцов-архитекторов европейской интеграции был не кто иной, а сам сэр Уинстон Черчилль. Поэтому думается, что в любом случае, даже при самых тревожных или же трагических сценариях от Европейского Союза обязательно что-то останется, особенно те институты и соглашения, которые прошли испытание временем…