Макрон: «Европа должна быть большим производителем»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье открыл в Страсбурге дискуссию о будущем Европы, в центре которой будет социальное развитие в Евросоюзе (ЕС) в ближайшее десятилетие. Ее начало, приуроченное к отмечаемому в Евросоюзе Дню Европы.

«Мы начинаем эту дискуссию в чрезвычайной ситуации пандемии, — отметил французский лидер. — Она будет вестись на цифровой платформе Евросоюза на многих языках, и рекомендации, которые выскажут участники, будут суммированы Францией во время ее председательства в ЕС в 2022 году».

Макрон подчеркнул, что «европейская модель социальной защиты смогла выстоять в период санитарного кризиса». «Мы сделали выбор в пользу гуманности и солидарности, — продолжил он. — Европейские страны совместно поддержали наиболее затронутые сферы общества, вместе смогли построить вакцинную кампанию. Европейское сотрудничество позволило спасти жизни». «Этот дух солидарности должен находить отражение и в нашей политике в Африке», — заметил Макрон.

По мнению французского лидера, «солидарность — это также защита суверенитета». «Чтобы гарантировать суверенитет, необходимо производить сегодня и завтра, — подчеркнул он. — Европа должна быть не только большим рынком, но и большим производителем». «Следует больше инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США», — считает французский лидер.