В то время как весь мир снова начинает путешествовать, Европа принимает меры для сдерживания наплыва мигрантов, сообщает Голос Америки.

На 200-километровой границе Греции с Турцией устанавливают новые заграждения и экспериментальные цифровые барьеры, чтобы не допустить нелегального въезда людей в Европейский Союз.

Новая стальная стена блокирует часто используемые пункты пересечения вдоль реки Эврос, разделяющей две страны.

Рядом установлены наблюдательные вышки, оснащенные камерами дальнего действия, ночным видением и множеством датчиков. Данные передаются в центры управления для выявления подозрительного движения с помощью анализа искусственного интеллекта.

Евросоюз вложил 3 миллиарда евро в исследования в области технологий безопасности после миграционного кризиса в 2015–16 гг., когда в Грецию и другие страны ЕС бежали более 1 миллиона человек, многие из которых спасались от войн в Сирии, Ираке и Афганистане.

Автоматизированная сеть наблюдения на греко-турецкой границе призвана помочь своевременно обнаруживать мигрантов и помешать им пересечь границу с помощью речного и наземного патрулирования с использованием прожекторов и акустических устройств дальнего действия.