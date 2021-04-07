О чем молчит Европа или ликбез для «милого друга»

Простите за, как сегодня говорится, мой французский, двуногим бараном быть не стыдно. Стыдно выставлять это напоказ.

Мы неоднократно слышали речи иностранных, так называемых политиков относительно карабахской проблемы, и пожимали плечами. Ну что взять с человека, который даже не знает, о чем говорит.

Я поздравляю армию идиотов, так как их ряды пополнил еще один неадекват. Не знаю, в какой должности, но депутат Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами (партия Республиканцы) уж точно займет свое почетное место в этой «шарашкиной конторе».

Итак, сей французский фрукт посетил военный пантеон Ераблур в Ереване и опубликовал фотографии.

В принципе этот «месье Жордан» XXI века в Армении может посещать любые заведения. Начиная от притонов, где армянские жрицы любви предаются любовным утехам за пару хачапури, и заканчивая высокими кабинетами в Армении, где, по большому счету, атмосфера та же.

Но вот врать не пристало столь достопочтенной особе. Так, после посещения Ераблур Беллами стал нести полную околесицу.

«Военное кладбище Ераблур. Под каждым из этих тысяч флагов лежит солдат, погибший в прошлом году, защищая Армению от агрессии. Большинству из них было едва двадцать. Вся Европа должна открыть глаза, и наконец-то выйти из тишины», — написал французский политик на своей странице в Facebook.

Я не знаю, какое образование в Европе, но с географией у них точно полная…жесть. Во всяком случае, вышеупомянутый француз оказался полным профаном, как в политике, так и в географии.

Так уж и быть проведем небольшой ликбез для Беллами. Дело в том, что в прошлом году никакой агрессии против Армении не было. Была освободительная война со стороны Азербайджана, в результате которой значительная часть оккупированного Нагорного Карабаха была освобождена.

Это, во-первых.

Во-вторых, Европа действительно должна открыть глаза и рот, чтобы спросить: «А какого черта армянские военнослужащие делали на территории Азербайджана, после чего угодили в этот самый Ераблур?».

И, последнее. Насколько мне известно «бел ами» в переводе означает «милый друг». Совсем как по Мопассану. Так вот, «милый друг», в порыве услужить своим армянским хозяевам, вы выставили себя полным глупцом. То есть, un fou…