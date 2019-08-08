Уважай язык свой

В этом году исполнилось бы 650 лет знаменитому поэту Насими. Это означает, что прошло достаточно времени с тех пор, когда на земле жил как минимум один человек, смотревший на алфавит (в его случае им был арабский) не просто как на средство передачи информации, но и как на нечто сакральное, достойное восхищения.

Но не будем углубляться в подробности хуруфизма (от слова «хуруф» — буквы).

8 августа 2001 года, указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева, 1 августа объявлен днем азербайджанского алфавита. В то время подходил к завершению начатый еще в 1992 году процесс латинизации (а точнее, релатинизации) азербайджанской письменности, который, так сказать, «освежал» наш язык, символизируя новое время для государства, ориентиры которого отныне направлялись в сторону Запада, и западной цивилизации, а также отторгал от эпохи несбывшегося или провалившегося «светлого будущего» в «навеки» скрепленном Россией союзе.

Термин «релатинизация» подходит к описанию данного периода намного больше, так как кириллизация, взятая за основу в 1930-х, пришла на смену латинизации азербайджанского арабского алфавита, являясь частью популярной тогда системы яналиф, созданной специально для арабских алфавитов тюркских народов. Символическим истоком борьбы между латиницей и кириллицей за применение в азербайджанском языке можно считать забытый нами алфавит Мирзы Фатали Ахундова, состоявший как из букв кириллицы, так и латиницы, созданный им же специально для тюркских языков еще в конце первой и начале второй половин девятнадцатого века, и за внедрение которого он безрезультатно, но не тщетно — боролся всю свою жизнь. В советское время Ахундову был установлен памятник, имя на котором было высечено старой азербайджанской латиницей.

Примечательно, что надпись продержалась на памятнике вплоть до 2008 года, пока не была заменена на современную латиницу, схожую с турецкой, но с добавлением специфических букв. Однако, напомню, что турки перешли на латиницу в 1928, в то время, как Азербайджан — за три года до этого. Согласно немецкому историку Йоргу Баберовскому, исследователю Восточной Европы, именно Азербайджан стал примером для Турции, являясь родиной латинизации тюркского алфавита. Чем не гордиться? Справедливости ради, стоит отметить, что в Азербайджане мало кто знает и ценит этот исторический факт.

Помимо всего прочего, латинизация того или иного алфавита предоставляет возможность представить язык в более понятном для бóльшей части человечества виде. Разумеется, это происходит по причине доминирования в мировом пространстве языков с латинской графикой. Не удивительно, что многие народы восточной культуры — от Турции до Вьетнама и Индонезии — в свое время перешли на латиницу, заменив, тем самым предшествующие им более сложные письменные системы (арабскую в случае с турецким языком, и китайские иероглифы в случае с вьетнамским).

Это произошло, несмотря на многовековое использование теми народами старых письменных систем. Для некоторых же народов, главным образом, малочисленных и стоящих на грани полной ассимиляции, алфавиты изобретали и продолжают изобретать европейские священники-миссионеры, что является благородным делом в период глобализации. И, тем не менее, в наше время, впрочем, как и последние несколько веков для Европы, латинская письменность не представляет собой всего лишь свод 25 форм соединенных друг с другом отрезков, окружностей и полуокружностей.

Латиница не лишает язык его специфики, а, напротив, благодаря существованию в ней диграфов и директических знаков, оснащает тот или иной язык возможностью выделиться на фоне других языков той же системы. Так, мне, как человеку, не обладающему никаким глубоким знанием албанского языка, нетрудно разузнать албанскую письменность среди остальных текстов — к примеру, на упаковке — благодаря часто используемой в ней буквы «ë» ( обозначающий звук [ə] в МФА), что и делает этот алфавит особенным. То же самое можно сказать и о венгерском языке, в котором используются латинские буквы с диагональными директическими знаками, как, например ű или ő.

Немцы не пренебрегают буквой ß (эсцет или «двойной «с»). В Швейцарии эта буква вышла из употребления еще в 1906 году ввиду недостаточного количества мест на распространявшейся тогда пишущей машинке. Немецкому большинству пришлось пожертвовать эсцетом, заменив его на «ss», так как надо было делиться местами на клавиатуре со своими франкоязычными и итальяноязычными соотечественниками.

Современному азербайджанцу же нет необходимости с кем-либо делиться своей клавиатурой. Лезгинское и аварское меньшинства используют кириллицу, талыши-латиницу, почти полностью совпадающую с азербайджанской, а армяне, проживающие в Карабахе, используют свою армянскую письменность. И даже, если б и пришлось, то только через современные программы, в мгновение ока меняющие язык и, соответственно, раскладку клавиатуры.

Несмотря на все возможности, огромное количество пользователей азербайджаноязычной сети пишут «s» вместо «ş», «u» вместо «ü», «o» вместе «ö», «i» вместо «ı», «e» вместо «ə». Разумеется, эти люди могут писать все те буквы на бумаге. Но, к сожалению, они не осознают то, что, в какой-то степени, наносят урон азербайджанскому языку, игнорируя одну из основ его грамматики-орфограграфию. Такое отношение к алфавиту, лишает язык одной из его основных примет — буквы «ə» при латинской письменности.

Эта буква, напоминающая своей формой знак звука «шва» из Международного Фонетического Алфавита, использовалась еще при старой латинице. В настоящее время, азербайджанский язык является единственным в мире государственным языком, в котором, при применении латинской письменности, используются буква «ə». В английской, немецкой и португальской статьях Википедии, посвященных этой букве, в первую очередь, упоминается ее применение в азербайджанском языке. Примечательно, что после развала Союза, Азербайджан использовал систему созданного в то время Общего Тюркского Алфавита ( Ortak Türk Alfabesi), основанной на турецкой письменности. Потому на фотографиях того времени часто можно было увидеть букву «ä» вместо «ə». Но уже в 1992 году использование буквы «ə» было восстановлено. И неспроста.

Казалось бы, какова цель написанной мною статьи? «Ведь и так все бывает понятно»- скажут читатели. Отвечу, что пренебрежение орфографией обесценивает язык, превращая его в своего рода игрушку, с которой можно обращаться как угодно. Орфография — принцип письменности любого «уважающего себя» языка.

Продолжая тему, хотелось бы затронуть вопрос о написании азербайджанских имен собственных в других языках. Удивительно, но почти все топонимы и имена стран с латинской письменностью пишутся в соответствии с написанием этих слов на родном языке.

Достаточно посмотреть мировой футбол, и заметить, к примеру, что представители стран бывшей Югославии, Чехии, Польши, Венгрии и других почему-то смогли оставить за собой право выходить «под тем же именем», что и на родине. Ibrahimović не менял написание своей фамилии на Ibrahimovich, Petr Čech не стал Peter Chekh и так далее. Автомобили чешской марки Škoda на всех языках пишутся с гачеком. У нас же, например Ağayev должен выходить под именем Aghayev, Şahriyar- под именем Shahriyar. Хотя человек вправе выбирать, как писать свое имя и фамилию на том или ином языке.

Специально для «Зеркало», студент Международных отношений БГУ, Халид Алекперов.