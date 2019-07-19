Усилены проверки по выдаче кассовых чеков

Министерство по налогам Азербайджана усилило меры контроля над процессом предъявления кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минналогов.

В ходе проведенных в Баку контрольных мер была проверена ситуация по выдаче кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита.

Потребители всегда должны требовать чек, как во время покупок, так и пользуясь услугами объектов общепита. Граждане должны знать, что, требуя кассовый чек, они косвенно участвуют в выплате налогов, которые, поступая в бюджет, вновь направляются на благо общества.

Проводя наличные денежные расчеты с населением, предприниматели должны использовать кассовые аппараты и выдавать кассовые чеки покупателям.

| 2019-07-19T16:18:00+00:00 19 июля 2019, 19:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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