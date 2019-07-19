Усилены проверки по выдаче кассовых чеков

Министерство по налогам Азербайджана усилило меры контроля над процессом предъявления кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минналогов.

В ходе проведенных в Баку контрольных мер была проверена ситуация по выдаче кассовых чеков в торговых объектах и объектах общепита.

Потребители всегда должны требовать чек, как во время покупок, так и пользуясь услугами объектов общепита. Граждане должны знать, что, требуя кассовый чек, они косвенно участвуют в выплате налогов, которые, поступая в бюджет, вновь направляются на благо общества.

Проводя наличные денежные расчеты с населением, предприниматели должны использовать кассовые аппараты и выдавать кассовые чеки покупателям.