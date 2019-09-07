Ураган «Дориан» у побережья Канады вновь усилился до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане, который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, он продолжает приближаться к побережью Канады. Об этом сообщил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно его последним оценкам, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с. По шкале Саффира — Симпсона при максимальной скорости ветра от 43 до 49 м/с включительно урагану присваивается вторая категория. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья или разбиты стекла в окнах.

Ураган находится сейчас примерно в 225 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/с. Ожидается, что он приблизится к побережью Новой Шотландии позже в субботу.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица ранее отмечали, что, вероятнее всего, число жертв возрастет. (ТАСС)