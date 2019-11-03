Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

«Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом», — приводит агентство слова пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала. «Сегодня Мария нас покинула, будем скучать по ней», — также указал один из поклонников певицы на посвященной ей странице в Facebook. Причины смерти выясняются.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда, запад страны). Впервые выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе «Рождение звезды» на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.(ТАСС)