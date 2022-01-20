57-летняя фолк-певица из Чехии Хана Хорка специально заразила себя коронавирусом, чтобы избежать ограничений для непривитых, но умерла. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сына артистки Яна Река.

По его словам, он и его отец были вакцинированы, но заболели COVID-19, а Хана специально заразилась от них. При этом женщина не была привита и думала, что переболеет и сможет избежать ограничений, которые были введены в стране для непривитых.

«Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — сказал Рек.

За два дня до своей смерти она написала в социальных сетях, что выздоравливает, а в день самой смерти Хана сообщала, что чувствует себя лучше и собиралась на прогулку. Потом у женщины заболела спина и они пошла прилечь в спальню. Примерно через 10 минут певица умерла, задохнувшись.

Рек подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора.

«Ее философия заключалась в том, что она считала правильным заразиться COVID-19, чем вакцинироваться. Не то чтобы она верила в то, что нас чипируют или что-то в этом роде», — сказал он, добавив, что решил поделиться семейной трагедией для того, чтобы предостеречь других людей.

В октябре в Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников.