Умер актер Брайан Тарантина

В США скончался актер сериалов «Скорая помощь» и «Талантливый мистер Рипли» Брайан Тарантина. Об этом сообщает THR.

Отмечается, что Тарантина умер на в возрасте 60 лет. Полиция обнаружила его тело в квартире в Нью-Йорке.

По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения после недавно перенесенной болезни, однако для установления точной причины будет проведено вскрытие.

Тарантина исполнял роли в таких сериалах как «Скорая помощь», «Девочки Глимор», «Талантливый мистер Рипли», «Клан Сопрано», а также «Удивительная миссис Мейзел», за роль в котором вместе с коллегами он получил премию Гильдии киноактеров США за «лучший актерский состав в комедийном сериале».