Улитка на склоне (1)

Светлой памяти нашего коллеги и великолепного журналиста Милы Фараджуллаевой посвящается.

Мила провела это журналистское расследование в далеком 2003-м и вложила в материал всю душу. С тех пор прошло 16 лет, а материал, к сожалению, не утратил актуальность. На мой взгляд, это статья до сих пор лучшая на данную тему.

Цикл статей покойной Милы состоит из трех материалов. Читайте первую статью. Вот это настоящая журналистика!

Покойся с миром, Мила!

К вопросу о «Давид Гареджи», «обмене территорий», сне разума и гласе вопиющего в пустыне: экспедиция газеты «Зеркало» и НПО «Пилигрим» в Агстафу и Газах на древние памятники в горах

«Черепаху побили улитки. Приползла она домой, а родные у нее спрашивают: «Что же ты не сопротивлялась?» «Да что вы, — отвечает черепаха – ведь все произошло так быстро»…

(анекдот).

М.ФАРАДЖУЛЛАЕВА

Газета «Зеркало» постоянно поднимает вопросы сохранности исторических памятников, вандализма по отношению к ним, равнодушия, невежества, сознательного попустительства районных исполнительных властей к вопросу сохранности исторических объектов, находящихся на их территории. Но теперь вопрос, вставший на повестку дня, намного сложнее и болезненнее.

Речь идет о предложении Грузии Азербайджану «обменяться территориями».

ПОВОДЫ, АРГУМЕНТЫ, НЮАНСЫ

Время для этого предложения грузинская сторона выбрала удачно: предстоит делимитация границы между Азербайджаном и Грузией. Делимитация – это «определение государственной границы с описанием ее прохождения и нанесением на карту в соответствии с заключенным договором».

На самом деле граница, признанная обеими сторонами, на картах есть. Пограничные посты тоже есть. Но их мало: страны дружественные, пограничных конфликтов нет, психологическое ощущение «семьи народов в едином Союзе» инерционно, уходит болезненно и не сразу. Да и средства на делимитацию нужны немалые. Поэтому погранпосты выставлены не везде, четкой линии привычных «полосатых столбов» по ВСЕМУ периметру границы, можно сказать, нет.

Тем более, в труднодоступных горных местах.

В сущности, Грузии и Азербайджану предстоит чисто техническая процедура — привести все в порядок после распада СССР, когда границы между республиками постами и полосатыми столбиками не отмечались, существуя только на карте. Но, как мы уже упомянули, грузинская сторона выдвинула предложение, которое вызвало шумный, недовольный отклик у азербайджанской общественности. В нынешней ситуации тема территории» в любом ракурсе — это соль на раны нашего многострадального народа, уже потерявшего часть своих исконных земель в результате агрессии Армении. Не говоря уже о том, что относительно недавно (в историческом понимании) Туркменчайский договор царской России рассек единый азербайджанский этнос на «южный» (в Иране) и «северный» (в Азербайджане).

Правда, грузинская сторона предельно корректна. Она объясняет свое предложение тем, что на территории Азербайджана находятся дорогие сердцу грузин исторические христианские памятники, или, как они сами их называют, «Монастырский комплекс Давид Гареджи». К тому же, сопредседатель комиссии по делимитации границы со стороны Грузии З.Канделаки несколько раз заявлял, что «Грузия никогда не пойдет на ущемление интересов Азербайджана», а их предложение направлено на выработку взаимоприемлемого обеими сторонами консенсуса — «если подобный обмен, конечно, не будет угрожать национальным интересамАзербайджана».

Но в то же время З.Канделаки заявил РИА «Новости» весьма конкретно и без обиняков, что «этот участок границы относится к числу несогласованных»…

А председатель научного фонда «Удабно» (грузинское название одного из памятников «комплекса Давид Гареджи»), историк Ладо Мирианашвили заявил в беседе с корреспондентом «Эхо», что если граница не будет изменена, они «прибегнут к акциям протеста». По его словам, «научная общественность Грузии будет проводить митинги и демонстрации с требованием объединения монастырского комплекса, и он не сомневается, что в акциях протеста примут участие и тысячи верующих Грузии».

Однако все то, что мы увидели в горах, — археологические работы, которые УЖЕ ПРОВОДЯТСЯ на объектах, находящихся на нашей территории (Кешишдагский хребет, тот же Удабно), — обзор нашей прессы, наличие изданных на высоком полиграфическом уровне красочных грузинских буклетов, посвященных «комплексу Давид Гареджи» (на английском и грузинском языках), многочисленные научные работы грузинских ученых, опубликованных не только в Грузии, — все говорит о том, что грузинская сторона готовилась к предложению «обмена территорий» давно и целенаправленно.

Правда, можно предположить, что если не дипломаты, то духовные структуры Грузии «дожали своих дипломатов» в нужный момент. Но это только предположение огорченного азербайджанского журналиста, все более впадающего в шок от невежества, полного отсутствия инициативы и стратегического мышления у наших чиновников и некоторых ученых.

А грузины очень религиозны, и этот нюанс нельзя упускать из виду. Если вы не так тупы, как местный чиновник среднего звена, пройдя по улицам Тбилиси, вы постоянно будете видеть знаки истовой веры, присущей этому народу. Люди ходят в церкви регулярно, там всегда народ, и мужчин не меньше (а может, и больше), чем женщин. Например, часовня во дворике университета в Тбилиси всегда полна народа, — здесь и молодые, и взрослые; во время престольных праздников церкви переполнены, народ толпится даже на улицах; горожане не ленятся ездить из столицы в храмы Мцхета, Джвари и другие, расположенные довольно далеко. На религиозные темы там не шутят, веру в Бога демонстрируют открыто: это образ жизни.

Во время «бархатной революции» я была на конференции в Тбилиси. Как обычно, когда приезжаю в этот город, я захотела посетить храмы — меня привлекает в них искренняя атмосфера, а Бог — он и в Африке Бог. Верующие в грузинских церквах не колют тебя жадным, любопытным глазом, по храму не снуют постоянно, в течение всего дня, уборщицы с вениками и гремящими ведрами, толкая в бок и ежеминутно сдирая с подставки только что зажженные свечки (как в храмах православных). В грузинских церквах по-настоящему тихо и благостно, но создает эту атмосферу именно народ, врожденная, внутренняя корректность прихожан.

Шофер, который привез меня к одной из церквей, выйдя из машины, первым делом размашисто перекрестился; на мой вопрос «где можно приобрести икону на камне» у служащей отеля засветились глаза, и она проявила бурную активную помощь (спасибо ей).

К моему удивлению, наши журналисты, делавшие репортажи из Тбилиси во время событий «бархатной революции», обошли вниманием такой факт: не меньше народу, чем на площади перед парламентом, было в эти дни во всех церквах Грузии. Не заметить это было невозможно, для этого не нужно было идти в церковь — люди туда шли потоком. Народ обращался к Богу не только с обычными личными «просьбами», — народ молился за страну — крестьянин, студент, профессор, домохозяйка – все стояли в едином духовном порыве. День политической победы оппозиции совпал с Днем Святого Георгия, покровителя Грузии, и стал теперь еще более особым, символичным днем для каждого грузина.

Интересно, что основная масса народа, толпившаяся возле парламента, когда стемнело, растеклась по центральным улицам, скупая в огромном количестве чеканные и другие изображения Св.Георгия, которые продавали здесь же, на проспекте, местные художники и ремесленники. А те, продавая, предупреждали: «Георгия надо освятить в церкви, только после этого он станет настоящей иконой», опытным глазом определяя, видно, что покупатель не грузин. Хочу также уточнить, что вся вышеописанная религиозная активность не снижается во время будней и не является «обычным совпадением».

Почему я все это описала? Потому что иначе невозможно будет понять всю серьезность сложившейся ситуации с предложением об обмене территорий. Для меня (как журналиста и гражданина Азербайджана) заявление Л.Мирианашвили о массовых протестах в случае отказа Азербайджана на обмен территорий имеет не меньшее знаковое значение, чем привычно-увертливые высказывания дипломатов.

«ЗЕРКАЛО» И «ПИЛИГРИМ»

«Подобное притягивает подобное», — сказал Гермес Трисмегист, и это высказывание стало универсальным постулатом философии развития любых отношений. В нашем случае — отношений хороших и конструктивных. Я имею в виду не случайно сложившийся состав экспедиции.

Когда по заданию главного редактора «Зеркала» летом 2003 года мне было поручено составить список необходимых участников для экспедиции на гору Геязань в Газахском районе, — знаменитую, но до сих пор хранящую свои тайны, — я, не задумываясь, включила в список археологов из Института археологии и этнографии НАНА, экотуристическое НПО «Пилигрим» и альпинистов Горного спортивного клуба. И все согласились без долгих раздумий. Экспедиция на Геязань будет продолжена этим летом, но сейчас, зимой, снова встал вопрос проведения экспедиции. И мое участие как представителя газеты «Зеркало» в общественной ассоциации «Сила в единстве» («Пилигрим», Горный спортивный клуб, «Зеркало») было само собой разумеющимся.

Председатель экотуристического НПО «Пилигрим» Ю.Валуев подал проект «Кавказ — наш дом», который был одобрен РЭЦ Кавказ (Региональная экологическая программа) и Швейцарской программой трансграничных проектов (офисы в Тбилиси). Цель проекта — ознакомление с памятниками «Давид Гареджи», одновременная прокладка экотуристических маршрутов (с обеих сторон, Азербайджана и Грузии), встречи с общественностью, молодежью, учащимися местных школ, проведение для них лекций (чтобы знали, рядом с какими памятниками культуры живут).

Весной намечается встреча НПО «Пилигрим» с грузинским НПО — партнером в грузинском селении Джандари на границе Грузии и Азербайджана, где проживают как грузины, так и азербайджанцы. А оттуда, в сопровождении грузинских партнеров, все пройдут для осмотра грузинской части «комплекса Давид Гареджи»…

Однако в планах предстоящих экспедиций газеты «Зеркало» есть и другая цель: исследование состояния и сохранности многочисленных, но до сих пор обойденных вниманием ученых ценнейших археологических объектов Газаха. Это тоже пограничный район, причем не с дружественной Грузией, а страной-агрессором Арменией. Начав летом исследование горы Геязань (для чего и понадобилось участие археологов и альпинистов), редакция «Зеркала» использовала шанс и выдвинула инициативное предложение «Пилигриму»: совместной экспедиции посетить Газах, на месте ознакомиться с положением дел на горе Авей даг, являющейся культурно-историческим заповедником, находящимся под охраной государства.

О том, что мы там увидели, мы подробно расскажем, а сейчас я хочу возвратиться к теме «обмена территорий».

НАША ПРЕССА И ГРАМОТНЫЙ ГРУЗИНСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Грузинская сторона уже давно использует различные средства, чтобы закрепить все имеющиеся пещеры и сооружения на территории Кешишдагского хребта за собой. Многочисленные археологические объекты — развалины строений, башни, пещеры уже объявлены ими «монастырским комплексом Давид Гареджи». Хотя еще неясно, насколько это вообще «комплекс». Потому что пещер так много, и они так удалены друг от друга, а башня, которую грузины назвали «Удабно», слишком похожа на сторожевую… Сейчас можно с одинаковой уверенностью утверждать все, что угодно. Потому что мы слишком долго спали и ничего не исследовали. А ныне уже многим объектам придан грузинский национальный имидж и колорит.

Если поступлений из госбюджета не хватает, грузины предельно активно используют гранты самых различных проектов. И они совершенно правы, так и нужно поступать, если любишь свою страну. А они ее любят. В этом смысле пример наших добрых соседей должен стать для всех нас образцом.

Продолжение следует