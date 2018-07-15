Украинские передовые «Молоты» оказались дефектными

Вооруженные силы Украины начали массово отказываться от минометов украинского производства «Молот», сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова в воскресенье, 15 июля, приводит РИА Новости.

«Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать так называемую передовую разработку «Укроборонпрома» — миномет «Молот». В своем рапорте заместитель командира 92-й мотопехотной бригады по вооружению указал, что сам миномет — очень плохая копия советского миномета 2С12 «Сани», и что новые минометы, поступившие на вооружение бригады, имеют заводские дефекты и следы коррозии», — пояснил Марочко.

По его словам, в частности известно, что при проведении учебных стрельб ВСУ два из 12 участвовавших в них «Молотов» вышли из строя уже после первого выстрела. Так, у одной машины отвалилось крепление ствола, у другой — механизм горизонтирования.

Миномет «Молот» разработан на киевском предприятии «Завод «Маяк»» в 2015 году. В ВСУ орудие используется с 2016 года. С тех пор произошло три случая взрыва миномета, в результате которых в общей сложности семь человек погибли, еще 18 получили ранения.

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