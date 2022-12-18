Министр обороны России Сергей Шойгу посетил места дислокации российских войск в Украине. Об этом утром в воскресенье сообщило Минобороны России. Он облетел на вертолёте передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили.

Как отмечено в сообщении министерства, Шойгу «обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений».