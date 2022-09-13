Российские войска покинули передовые позиции в 15 километрах от оккупированного Херсона в Киселевке.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На ранее опубликованных спутниковых снимках было видно, что транспорт россиян, кроме четырех машин, отошел от села. Вероятно, считают аналитики, войска пророссийских боевиков покинули Киселевку, отойдя к Днепру.

Киселевка – важный с оперативной точки зрения пункт для ВС РФ возле Херсона, поскольку является последним крупным населенным пунктом как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между Чернобаевкой и окраинами Херсона.

«Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западные окраины Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям», – констатируют в Институте изучения войны.

Это также подтверждается словами т.н. заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он заявил, что отодвигание линии фронта от региона будет гарантировать его безопасность и прекращение обстрелов. (unian.net)