Создание Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) представляет собой органичную и интегрированную часть экономических и политических процессов, берущих начало с обретения независимости. Уже тогда идея создания особых экономических зон проходила красной нитью в передовых концепциях. Закономерным следствием стал принятый в мае 2018 года закон «Об Алятской свободной экономической зоне», рассказал корреспонденту # ученый-экономист Асиман Гулиев.

Собеседник поведал о предыстории одного из значительных региональных событий — открытия СЭЗ, его реалиях и перспективах:

— О создании в нашей стране свободной экономической зоны все предыдущие годы бытовали различные мнения и концепции, которым предшествовали исследовательские научные работы. Не было ясности и в вопросе расположения СЭЗ. Как вариант, предлагался второй по величине промышленный город страны – Сумгайыт, рассматривались определенные зоны Абшерона. В итоге же высшее политическое руководство страны выбрало наиболее перспективный вариант, заключавшийся в создании такого особого ареала, который, помимо основных своих функций СЭЗ заключал бы в себе перспективы развития логистического, экономического потенциала не только нашей страны, но региона в целом.

Надо признать, создание такой СЭЗ в нашей стране имело определенные неудобства, заключавшиеся в отсутствии прямого выхода к мировому океану. При этом СЭЗ в поселке Алят имеет свои бесспорные преимущества – рядом расположился крупный, отстроенный по современным лекалам, модернизированный Международный торговый порт, находящийся на пересечении стратегических международных транспортных путей Восток – Запад и Север – Юг. В довесок этому, город расположен в непосредственной близости к Бакинскому экономическому району и таким крупным городам, как Ширван и Кюрдямир.

В перспективе же дорога от СЭЗ и Бакинского международного торгового порта проляжет к Зангезурскому коридору, а оттуда — в Турцию. С этой точки зрения, местоположение транспортного хаба и действующей при нем особой экономической зоны можно назвать стратегическим. И удивляет здесь то, что Алят был утвержден местом строительства СЭЗ законом, подписанным еще весной 2018 года. Такое наводит на выводы, что работавшие над проектом экономисты и политики могли оценить ситуацию на годы вперед. Другая особенность Алятской СЭЗ – близость с одноименным поселком городского типа, столицей, Сангачальской ГЭС. Следовательно, проблемы с электричеством и кадровым потенциалом для СЭЗ изначально исключены.

Сегодня вопросы уходят в плоскость соответствия инвестиционного климата республики такому проекту. Для этого в стране имеются исторические и законодательные возможности. Исторические предпосылки уходят в плоскость заключенного еще в 1994 году «Контракта века» — в страну все эти годы привлекались иностранные инвестиции, не было проблем для инвесторов. О хорошем инвестиционном климате говорят исследования группы Всемирного банка Doing Business. Последним отчетом ВБ Азербайджан удостоен 28-го места среди 191 стран мира – это говорит об огромных успехах нашей страны. Другим не менее важным условием привлечения инвесторов, вне всяких сомнений, является инфраструктура. И наша страна в этом весьма преуспела. По эффективности железнодорожных услуг Азербайджан находится на 11 месте в мире, эффективности воздушного транспорта – 12 месте, качеству автомобильных дорог – 24 – 27 месте, по уровню услуг Каспийское морское пароходство занимает 25 место.

Все это показатель того, что республика способна обеспечить прогресс экономики посредством ключевых инфраструктурных проектов и улучшения инвестиционной среды. И потом, Алятская СЭЗ – не какая-то там отдаленная площадка, но современный комплекс, расположенный вблизи столичного региона. Отсюда рукой подать до Лянкярана, Астары, Шуши, туристических зон, и это еще один плюс в копилку привлекательности для инвесторов. Наконец, политическая стабильность, межкультурный диалог, глубокое понимание между представителями самых разных взглядов и традиций, безграничная толерантность нашего народа, религиозная терпимость – все это обеспечивает безопасность и спокойное пребывание зарубежных гостей.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На 60-ти гектарах свободной экономической зоны проектирование уже завершилось и начались строительные работы, предприняты необходимые меры для создания всей инфраструктуры. Здесь планируется строительство инфраструктурных проектов, бизнес-центров, таможенно-пропускных пунктов и др. объектов. Уже в июле следующего года сюда придут первые инвесторы.

Организация СЭЗ предусматривает привлечение прямых инвестиций и передовых технологий для производства товаров и оказания услуг, создание рабочих мест для квалифицированного персонала, развитие экспортного потенциала, решение задач импортозамещения, апробацию новых методов менеджмента и организации труда. С точки зрения инвесторов, СЭЗ решает задачу приближения производства к потребителю, минимизирует затраты на таможенные пошлины, обеспечивает доступ к инфраструктуре, более дешевой рабочей силе, снижает административные барьеры. Практика классификации СЭЗ подразумевает различные виды хозяйственной деятельности, а потому здесь действуют торговые зоны, промышленно-производственные, технические, сервисные, комплексные и т. д. Сервисная зона – это территория свободного режима для фирм, занятых оказанием финансовых и нефинансовых услуг. Речь об экспортно-импортных операциях, операциях с недвижимостью, перевозками и пр. Сервисные зоны включают зоны свободных банковских услуг.

Считаю, что в Алятской экономической зоне нужно задействовать местный коммерческий банк для оказания услуг инвесторам из Турции, России, Казахстана, Туркменистана, Ирана, Италии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Полагаю, это будет более современная, капиталоемкая финансовая структура, действующая в условиях широких логистических перспектив, открывающихся близостью к Каспийскому бассейну и строительством Зангезурского коридора. Другие виды сервисных зон включают территории свободных финансовых, страховых, туристических услуг. Сюда же относятся оффшорные зоны, однако учитывая их специфику и отсутствие этого момента в законодательстве, говорить о такой практике на территории Алятской СЭЗ пока еще рано.

В довесок этому, возникают вопросы к организации СЭЗ. В этом процессе будут задействованы компании ОАЭ, имеющие богатый опыт в данном направлении. СЭЗ в ОАЭ весьма эффективно действуют с 1985 года. Транспортный хаб на берегу Каспийского моря привлекает Пакистан, Китай, Великобританию и др. страны – все эти государства также имеют серьезный опыт строительства особых экономических зон. Кстати отметить, так называемое китайское чудо берет начало с создания особых экономических зон, ориентированных на свободный рынок, экономическую политику и гибкие правительственные меры. В Алятской СЭЗ можно рассматривать такие послабления для бизнеса, как налоговые преференции, торговые и таможенные, финансовые и административные льготы – все это прописано в законе «Об Алятской свободной экономической зоне».