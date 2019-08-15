Турция создаст на севере Сирии десять военных баз

В рамках соглашения достигнутого между Вашингтоном и Анкарой о создании зоны безопасности на севере Сирии, Турция создаст в этой зоне десять военных баз, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после создания военных баз на севере Сирии, на близлежащие территории будут отправлены сирийские беженцы, которые сегодня проживают на территории Турции.

Отметим, что накануне 14 августа, в рамках соглашения достигнутого между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники, с целью наблюдения, приступили к полетам над этой территорий.

Сообщается, что накануне Вашингтон и Анкара достигли соглашения о создании координационного центра в турецкой провинции Шанлыурфа, для создания зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны отметил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Акар подчеркнул, что США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG. «Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», — сказал министр обороны.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне «дорожную карту» по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.