Евросоюз готовится создать офис спецпрокуратуры для расследования военных преступлений российской армии в Украине. На этой неделе переговоры по этому вопросу существенно продвинулись, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных источников.

Создание офиса спецпрокуроры — это первый шаг для организации военного трибунала для расследований преступлений России и его руководства. На прошлой неделе депутаты Европарламента приняли резолюцию о создании такого трибунала для президента России Владимира Путина.

Офис спецпрокурора создадут в одной из стран ЕС, он будет состоять из украинских и международных прокуроров, сказал один из источников агентства. Сотрудники прокуратуры будут помогать Украине собирать доказательства преступлений России.

Еврокомиссия уже ведет переговоры с Евроюстом, агентством ЕС по судебным делам, о том, как можно создать офис спецпрокурора. Это решение должно также продвинуть работу по сбору доказательств о преступлениях в Украине, которую уже начала совместная следственная группа в прошлом году.

При этом страны Евросоюза пока не смогли договорится о том, как реализовывать идею военного трибунала для расследования преступлений России. Собеседники Bloomberg говорят, что переговоры увязли в юридических и политических сложностях, связанных с созданием такого нового международного института.

Прорыв в этом вопросе мог бы привести к судебному преследованию высших российских лидеров, так как военная агрессия совершается по решению политического и военного руководства России, отмечает Bloomberg.

В принятой на прошлой неделе резолюции Европарламента подчеркивалось, что главная задача — найти юридическое обоснование для преследования Путина.

Однако юридическая сложность заключается в том, что Россия входит в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Члены Совбеза обладают правом вето, поэтому любой вопрос, касающийся войны в Украине, будет парализован.

При этом на Путина распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, поэтому для организации процесса понадобится мощная поддержка мирового сообщества. Поэтому авторы резолюции призывают ЕС и Украину искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах. (moscowtimes.ru)

