Турция осудила решение США внести КСИР в список террористов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение США внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. Высший совет национальной безопасности Ирана, назвав безосновательным принятое Вашингтоном решение, признал Центральные командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма».