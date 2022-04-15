Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена внести РФ в созданный США список стран — спонсоров терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

По данным газеты, эта просьба прозвучала в ходе телефонного разговора, состоявшегося на этой неделе. При этом, как пишет издание, Байден не стал брать на себя каких-либо обязательств по этому поводу, однако пообещал рассмотреть новые способы дополнительного давления на Москву.

У Госдепартамента США имеется список стран, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Список сформирован на основании трех американских законов. В настоящее время в этом списке четыре государства — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Категории санкций, налагаемых этими властями, включают запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения; определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также иные финансовые и оборонные ограничения.

Ранее стало известно. что Российская Федерация стала страной, против которой мировым сообществом введено больше всего санкций. Второе место среди государств, против которых когда-либо вводились санкции, занимает Иран. На третьем месте — Сирия, на четвертом — КНДР. Пятерку с большим отрывом замыкает Венесуэла.