Турция депортировала в США американца, подозреваемого в принадлежности к ИГ

В четверг Турция заявила, что депортирует в США американца, который подозревается в связях с Исламским государством, сообщает Голос Америки.

Как заявило министерство внутренних дел Турции, 39-летний Мохаммад Дарвис Б. депортирован на родину после нескольких дней пребывания на безлюдной территории между Турцией и Грецией.

По словам официальных лиц, США согласились на его возвращение, хотя первоначально отказались его принять.

Возвращение Дарвиса в США происходит после состоявшейся в среду встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция начала кампанию по депортации иностранных членов ИГ, которые были задержаны в Турции и Сирии в ходе военной операции турецких войск на северо-востоке Сирии против курдских формирований в пограничной зоне.