Турецко-украинский скандал

Турция в последние дни оказалась в эпицентре внимания всего мира. Причина – анти-терористическая операция «Источник мира», которая успешно реализуется турецкой армией на территории Сирии. Замечу, что Министерство национальной обороны Турции в Твиттер уже сообщило, что число террористов PKK/PYD-YPG, ликвидированных ВС Турции в рамках данной операции достигло 550. Азербайджан, как известно, поддержал эту операцию Турции. Хотя, страны Запада, арабские государства и Иран выступили против действий турецкой стороны.

И на этом фоне, когда Турции необходимо увеличивать число своих сторонников, происходит громкий турецко-украинский скандал. Дело в том, что российские депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул в субботу, 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. И все бы ничего, но в составе российской делегации были двое депутатов из Крыма – Руслан Бaльбек и Наталья Поклонская.

Последняя, не скрывая радости, опубликовала в Фейсбуке фотографию рукопожатия с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом. «Вчера на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие Президента – именно так нас встретила Турция», – написала Поклонская. Естественно, что последовала жесткая реакция украинской стороны. Так, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму.

Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу данного украинского ведомства, для дачи объяснений вызван также посол Турции. Затем, что речь, по всей видимости, шла о протокольном мероприятии, а не о политических переговорах. Турция, как и подавляющее большинство стран мира, не признает аннексию Крыма. На словах не признает. А в реальности, в Украине все видят, что контакты депутатов из Крыма с руководством Турции уже имеют место.

Ситуацию прокомментировал «Зеркало», известный украинский журналист Осман Пашаев. По его словам, это была первая встреча президента Турции Эрдогана с пророссийской частью крымских татар. «Россияне и ранее пытались осуществлять подобные шаги. Но, в предыдущие годы представителей аннексированного Россией Крыма удаляли из списков приглашенных на встречи с руководством Турции. Сейчас же, на мой взгляд, ситуация изменилась в первую очередь потому, что Турции нужна если не поддержка, то хотя бы невмешательство России в вопросе военной операции турецкой армии в Сирии. Да, крымско-татарская Диаспора в Турции возмущена. А вот турецкой прессе или оппозиции эта тема, к сожалению, неинтересна», — заявил О.Пашаев.

Каков будет официальный ответ турецкой стороны на ноту от Украины, пока неизвестно. Но от себя добавим, что этот эпизод в очередной раз доказывает, что в большой политике, к сожалению, куда большее значение имеют не обещания, а сиюминутные интересы. Так было, есть и, к сожалению, будет всегда и везде. Особенно, если дело касается интересов ведущих мировых и региональных держав.