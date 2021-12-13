Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 13-14 декабря будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.

Oб этом говорится в информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В рамках визита Н.Турнава проведет двусторонние встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Н.Турнава совместно с М.Джаббаровым и М.Мушем также примет участие в церемонии открытия трехстороннего бизнес-форума. Затем состоится совместная пресс-конференция.

В рамках форума запланировано подписание меморандума между торгово-промышленными палатами Грузии, Азербайджана и Турции.

Н.Турнава во время визита также встретится с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.(АПА)